الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام البدري يكشف سر رحيله عن الصفاقسى التونسي

حسام البدري
حسام البدري

كشف حسام البدري الجديد لفريق الزوراء العراقي كواليس رحيله عن الصفاقسى التونسي وتدريب الفريق العراقي، قائلا: إن تعاقده مع نادي الصفاقسي التونسي، انتهى عقب انتهاء بطولة الدوري فى تونس، حيث كان الاتفاق أن تجديد العقد بموافقة الطرفين لكنه فضل الرحيل لعدم وجود تدعيما بعد تلقى عرض لتدريب نادي الزوراء بعد لقاء الوفد العراقي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم عقد جلسة لتحديد احتياجات الفريق على أن تبدأ فترة الإعداد بعد عشرة أيام قد يتخللها معسكر فى القاهرة.

وأضاف البدري خلال تصريحاته الإذاعية اليوم، أنه راضى عن فترة تدريب النادي الصفاقسي، الذى أنهى الدوري فى المركز السادس وحقق نتائج جيدة بعد أن كان يعاني قبل قدومه كما إنه تأهل إلى نهائيات بطولة الأندية العربية فى السعودية على حساب قطر القطري والهلال السودانى.

وفي سياق آخر، أكد البدري أنه مازال مرتبط بالقميص الأحمر ولا تنسي فضل الأهلي عليه وسوف يظل مرتبط باسمه بصفته أحد أبنائه وتحول إلى مشجع ومناصر له.

وعلق حسام البدري على قرار رحيل سيد عبد الحفيظ، من منصب مدير الكرة بنادي الأهلى، وتعيين خالد بيبو، مشيرا إلى أن عبد الحفيظ، حقق نجاحات هائلة ونموذج يحتذى به وحفر اسمه مع رموز القلعة الحمراء فى منصب مدير الكرة لكن هذه سنة الحياة، موضحا أن قرار الإدارة تصب في مصلحة الأهلي معربا عن أمله فى أن يوفق خالد بيبو فى منصبه.

جدير بالذكر أن حسام البدري سبق له تدريب العديد من الاندية المصرية على رأسهم نادي الأهلي وحصل على شرف تدريب منتخب مصر في محطة لم يكن فيها التوفيق حليفه.

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