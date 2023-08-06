الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

نتنياهو
نتنياهو

تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بعض التعديلات القضائية، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية.

وتظاهر مساء السبت عشرات الآلاف في تل أبيب ومواقع أخرى ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، في الأسبوع الـ31 على التوالي.

وبحسب منظمي الاحتجاجات، فإن نحو 120 ألف متظاهر شاركوا في المظاهرة المركزية بتل أبيب، فيما انفض المتظاهرون من دون إغلاق مسالك شارع "أيالون".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت أمرا مشروطا للنيابة العامة، اليوم الأحد، بموجبه أعلنت أنها ستعقد جلسة مداولات من قبل هيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا حول قانون منع عزل رئيس الحكومة عبر الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه.

وأتى هذا الإعلام للمحكمة، بعد أيام من جلسة المداولات الأولى للعليا التي نظرت في الالتماسات ضد التعديل على قانون أساس: الحكومة، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من خلال الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءات الثلاث، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

ونظرت المحكمة بالالتماسات بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت وعوزي فوغلمان، حيث تقرر صدور القرار في هذه الالتماسات بعد التداول بها بهيئة مؤلفة من 11 قاضيا.

نتنياهو إسرائيل الحكومة الاسرائيلية تعديلات قضائية مظاهرات في اسرائيل
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