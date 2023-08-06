مهرجان المسرح المصري يناقش كيفية توثيق الفنانين لمسيرتهم في "التراجم والكتابة التأريخية"

أقام المهرجان القومي للمسرح خلال فاعليات الدورة 16 ، برئاسة الفنان محمد رياض ، ندوة بعنوان "التراجم والكتابة التأريخية" وأدار الندوة الناقد المسرحي والفنان أحمد الحناوي ، وشارك بها كلا من الكاتب والناقد ناصر العزبي ، والناقد شعبان يوسف.

مذكرات نجيب الريحاني التي نشرت بدار الهلال ليست له

وقدم الناقد شعبان يوسف بحثه تحت عنوان " كيف يوثق الفنان سيرته الذاتية ( سميحة أيوب نموذجاً ) وقال : في 2018 أصدرت مذكرات نجيب الريحاني المجهولة ، وقرأت عنه السيرة الذاتية التي نشرت عام 95 بمناسبة مرور عشر سنوات علي رحيله ووجدت أن المذكرات المنشورة في دار الهلال ليست مذكراته ، فشخصية نجيب الريحاني مختلفة تماماً عما تم نشره ، فقد وجدت نجيب الريحاني يتحدث عن نفسه بأنه رجل فلاتي وهذا لم نعتد عليه في المذكرات اللي اكتب علي يد أصحابها فدائما يكتبوا الإيجابيات ، والريحاني له 4 سير ذاتية ومنهم المدسوس ، فنجيب الريحاني رغم نجاحاته قبل وفاته كان غاضباً بسبب عدم الإهتمام به ، وأن الدولة لم تهتم به ، وهذا الجانب لم نجده في مذكراته .

وتابع : أما السيرة الذاتية لسميحة أيوب ، فقد كتبت فيها تفاصيل حياتها منذ أن ألتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان أهلها رافضين إلتحاقها ولكنها دخلت رغماً عنهم ، وتعرفت علي محسن سرحان ، وكان أستاذها وشاركت معه في أول فيلم لها وغيرت اسمها لسميحة سامي ، وقد ربطت في السيرة الذاتية الحياة الشخصية بتطورها الفني والسياسي ، تزوجت من محسن سرحان وأخرجها من المعهد وناضلت وقاتلت وانجبت طفلها الأولي محمود ، وانفصلت عن محسن سرحان ، وكان في ذلك الوقت نجم سينما ، وعندما أنفصل عن سميحة أيوب بدأت تعود للفن ، وتزوجت من محمود مرسي ، وسعد الدين وهبة ، وكان لها كذلك زوجين أخرين منهم إيطالي .

وأضاف : عندما تزوجت من محمود مرسي وجدت أنه الوجه الأخر لمحسن سرحان ، اصبحت بعدها فنانة مسرح وسينما واذاعة ، وانفصلوا لانه لم يحتمل عملها ، بعد انفصالها عنه تزوجت من شخص ايطالي وتعرفت بعده علي سعد الدين وهبة وأرتبطا وارتفعت وتيرة الارتباط بين الاحداث العامة والخاصة بشكل لا يقبل الانفصال إلي أن سعد الدين وهبة كان مسئولاً كبيراً في وزارة الثقافة وكان ذلك ينعكس عليها احيانا بالسلب.

عمرو دوارة ومحمد الشربيني من أهم الموثقين المسرحيين

ومن جانبه قال الناقد ناصر العزبي الذي قدم بحثاً باسم " التوثيق المسرحي وتنوع روافده " : الممثل المسرحي أهم روافد المسرح ، فمهم جدا أن المهرجان القومي للمسرح في تلك الدورة تناول الممثل ، فكانت فكرة جيدة أن نرصد التوثيق للمسرح من خلال السير الذاتية التي كتبت عن الفنانين ، والتوثيق علم من علوم التاريخ لحفظ المعلومات وتنسيقها وتبويبها وإعدادها لجعلها مادة أولية للبحث والفائدة وهو علم مهم لحفظ النتاج الإبداعي الإنساني من أحداث تاريخية ومعلومات علمية لنقلها من الماضي للحاضر ثم إلي المستقبل .

وتابع العزبي : التوثيق عملية تنبه لها الإنسان بفطرته ومارسها منذ القدم وعلي سبيل المثال وثق المصريين القدماء أسلوب حياتهم والأحداث والحروب التي مروا بها عبر الرسوم علي جدران المعابد ، ويعتبر الناقد والباحث دكتور عمرو دوارة والكاتب والناقد محمد الشربييني من أهم الموثقين الذين اهتموا بالتوثيق المسرحي وجعله في مقدمة أولوياتهم .

وأضاف : ولإرتباط هذا البحث بالمهرجان القومي للمسرح واختصاص دورته بالممثل نتوقف من بين كل ماسبق من روافد التوثيق للمسرح أمام الممثل كضلع أساسي في المسرح ، وأحد المصادر المهمة للتوثيق المسرحي سواء من خلال مسيرته أو بوصفه شاهد عيان مطلع علي الكواليس ، ونشير لتعدد الفاعليات التي يوثق فيها الفنانين بين فوز بجائزة أو مناقشات أكاديمية أو ندوات أو تأبين ، الا أن تبرز المهرجانات كإحدي أهم الفاعليات التي توثق للممثلين من خلال الكتب التي تصدر عنها .