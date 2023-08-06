تشكيل مانشستر سيتى أمام أرسنال فى كأس الدرع الخيرية

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية، فشهد تواجد أورتيجا مورينو في حراسة المرمى، والبدء بـ ماتيو كوفاسيتش الوافد الجديد، فيما يقود الثنائي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - جاك جريليش.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

وعاد البلجيكي كيفن دي بروين للتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة.

ولم يتواجد الكرواتي جوسكو جفارديول في قائمة مانشستر سيتي، بعد انضمامه للفريق قادمًا من لايبزيج.

يُذكر أن مانشستر سيتي هو بطل بطولة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المنقضي، فيما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا لـ “بريميرليج”.

وجمع الفريقان مباراة وحيدة في بطولة كأس الدرع الخيرية عام 2014، حيث فاز أرسنال على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.