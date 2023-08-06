اعتماد "إعدادية الغربية" للفصل الدراسي الثاني بنسبة 89.76%

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية، للعام الدراسي 2022/2023، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح 89.76 % للإعدادية العامة بالدور الثاني.

تقدم المحافظ بأطيب التهاني والأمنيات لأبناء المحافظة، بدوام التوفيق والنجاح، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول، مطالبا ببذل المزيد من أجل النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

من ناحيته، صرح وكيل الوزارة ، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الثاني 19534 طالب وطالبة حضر منهم 18760 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.76 % كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 727 طالب وطالبة حضر منهم 675 طالبًا وبلغت نسبة النجاح بينهم 74.81 % في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم 66.6 %.