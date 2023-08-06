الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب يطالب بتغيير القاضية الفيدرالية المسئولة عن نتائج انتخابات 2020

ترامب
ترامب

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، بتغيير القاضية الفيدرالية في قضية نتائج انتخابات 2020، ونقل المحاكمة من واشنطن.

وقال ترامب: "لا يمكن الحصول على محاكمة عادلة مع القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان"، بحسب قناة العربية.

واتهم ترامب نائبه السابق مايك بنس بالخضوع لـ "الجانب المظلم". وأدلى ترامب بالتعليق في منشور على منصته Truth Social، قائلاً إن بنس "موهوم" لتحديه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.

تبادل بنس وترامب إهانات أكثر من المعتاد بسبب لائحة اتهام المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، أفادت اليوم، بأن سبعة على الأقل من المستشارين الحاليين لترامب قد قاموا بتصرفات ورد ذكرها بشكل بارز فى واحدة من ثلاث لوائح اتهام يواجهها ترامب، أو تم إجراء مقابلات معهم من قبل المدعين، وهو من المحتمل أن يسبب مواقف غير مريحة، حيث يعملون لحملته الرئاسية لعام 2024 مع كونهم شهودا فى واحدة من محاكمته القادمة.

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