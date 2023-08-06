الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. صبرة القاسمى ضيف محمد الباز فى "الشاهد"

صبرة القاسمي
صبرة القاسمي

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة، في برنامج "الشاهد"، المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، ليوثق شهادته على نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى.

ويتحدث القاسمي، خلال الحلقة، عن تاريخ جماعة الإخوان في العنف، موضحًا أن العنف بدأ مع نشأة جماعة الإخوان، وتدرج لجماعات متعددة بمسميات مختلفة، كما يتحدث عن أجندة الإسلام السياسي في العالم العربي ومدى ارتباطه بالإخوان، ولماذا لفظ الشعب الإخوان بعد قرابة الـ95 عامًا من نشأتها.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد صبرة القاسمي نصف قرن من العنف محمد الباز برنامج الشاهد
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