إيمان الشريف مديرًا للمركز الوطنى للابتكار بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارًا بتعيين الدكتورة إيمان زكى موسي الشريف، الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية، مديرًا للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال.

وقال فرحات إن جامعة المنيا تسعي جاهدة لتحقيق رؤية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لخلق مجتمع مبدع ومبتكر، يستطيع ربط مخرجات المعرفة والابتكار بالصناعة، ومواكبة خطط الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أهمية دعم وتفعيل المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة للقيام بدوره في تعزيز قدرات الشباب وجعله مقصداً للمواهب والأعمال الريادية التي ترتقي بجودة الحياة وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز المنافسة وتوفير فرص العمل، بما يخدم المجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي.