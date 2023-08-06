حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 45 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21225 طنًا تشمل: 11389 طن يوريا، و1600 طن رمل، و257 طن كحول، و2329 طن ملح معبأ، و50 طن مولاس، و5600 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46477 طنًا تشمل: 2969 طن ابلاكاش، و2673 طن كسب فول صويا، و3488 طن زيت طعام، و3404 أطنان ذرة، و2761 طن خشب زان، و5888 طن خردة، و2151 طن فول صويا، و1989 طن حديد، و5442 طن قمح، و3112 طن نواتج تقطير، و9000 طن كسب صويا، و3600 طن قمح بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1022 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3938 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 168208 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147809 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4770 شاحنة.