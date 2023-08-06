محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسي للمستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوزيع هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الأجهزة الكهربائية والمعمرة والأثاث والمفروشات على المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة بإجمالي 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقومون فيها ضمن المشروع القومى لتطوير العشوائيات.

كما تفقد محافظ أسوان، أعمال هدم وإزالة المنازل والمبانى القديمة بالمنطقة تمهيدًا لتحويلها على غرار "حي الأسمرات" بتوفير محاور مرورية جديدة وسط المدينة، فضلاً عن المنشآت الخدمية المتعددة، لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية، وباقي المناطق والشوارع المستهدفة.

وخلال تفقده للوحدات السكنية بعمارات الصحابي بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، وأيضًا المهندس سيد مدني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مديري ومسؤولي الجهات التنفيذية، وأيضًا شباب المتطوعين من ذوي الهمم بمديرية الشباب والرياضة، وكذا شباب المتطوعين بصندوق مكافحة المخدرات.

ونقل اللواء أشرف عطية، تحيات رئيس الجمهورية للمواطنين والأسر، وتأكيد القيادة السياسية بالقضاء على جميع المناطق العشوائية حيث تعتبر منطقة الصحابى آخر منطقة عشوائية بمحافظة أسوان بعد الانتهاء من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما، بإجمالي 83 منزلًا ومبنى لوقوعهم في مخرات السيول، وأيضًا منطقة الناصرية بإجمالي 29 منزلًا والذين يأتوا ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى.

فيما حرص أشرف عطية، على تناول مشروب الشاي مع الأسر، ليتناقش معهم في المراحل التالية لتطوير الصحابي، والمخطط الذي سيتم تنفيذه لتحويلها لمنطقة جذب آمنة للخدمات بعد أن كانت من أكبر البؤر العشوائية للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، ولتتجسد فيها الحياة الكريمة للمواطن.

وأشار إلى أن ما تحقق في منطقة الصحابي، جاء نتيجة جهود متواصلة ومكثفة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية بقيادة المهندس خالد صديق، وسط متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وكذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين، ويعمل على إحداث نقلة حضارية لمنطقة الصحابي.

محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسي

محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسي

محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسي

محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس السيسي