"عرق البلح" كواليس الفيلم الأكثر شهرة لرضوان الكاشف

تمر اليوم ذكرى ميلاد مخرج الروائع رضوان الكاشف، حيث ولد يوم 6 أغسطس عام 1952، وكانت ولادته بعد أسبوعين من ثورة يوليو، ورحل عن عالمنا في الخمسين من عمره، عام 2002، ونحت اسمه في تاريخ السينما بثلاثة أفلام بارزة وهي: ليه يابنفسج، وعرق البلح، والساحر.

ويعتبر الفيلم الأكثر شهرة في تاريخ رحلة رضوان الكاشف الفنية فقد استغرق الإعداد له ما يقرب من عشرة سنوات، هو فيلم "عرق البلح" الذي وصفه البعض من النقاد بأنه واحد من أجمل التجارب السينمائية، حيث تم صناعته بحرفية عالية، فقد تناول الفيلم في مدة ساعتين موضوعات وناقش قضايا عن الوطن، الأهل، التقاليد، الحب، الانتماء.

فيلم "عرق البلح" تم تصنيفه من أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، حيث يسلط الضوء على واحدة من أكبر مشكلات صعيد مصر، وهي هجرة رجالة، وإهمالهم لضرورة تواجدهم وسط عائلاتهم بشكل مستمر، وتغليبهم للكسب المادي على أمور حيوية جدا لذويهم، ولكنهم يعتبرونها هوامش لا أهمية لها.

حكاية أغنية بيبه في فيلم عرق البلح

مر الفيلم بالكثير من الكواليس والمواقف ولعل أشهر تلك الحكايات ما دار بين رضوان الكاشف وعبد الرحمن الأبنودي حول أغنية "بيبه"، وهو ما ذكره الأبنودي في إحدى لقاءته التليفزيونية حيث قال: "أغرب طلب ممكن تطلبه من شاعر، إنه يكتب لك أغنية مالهاش معنى بس جواها كل المعاني! ده اللي حصل بالفعل من المخرج "رضوان الكاشف" لما قابل الشاعر الكبير "عبد الرحمن الأبنودي".

فوقت تحضير فيلم "عرق البلح" رد الأبنودي على الكاشف قائلا: "اكتبهالك ازاي دي! هو أنا حاوي؟ "، لكن الكاشف كان عارفا إنه حاوي وعارفا بخبايا الصعيد، ولم يفقد الأمل أنه سيجد كلمات الأغنية التي تعبر عن ما يريده، وبالفعل "الأبنودي" جاب اللي ماحدش يعرف يجيبه، فتش في خياله وذكرياته لحد ما لقى الحل عند والدته "فاطمة قنديل" التي تعرف ما يدور في الصعيد، وكان أغنية بيبه التي غنتها الفنانات العظيمات "شريهان" و"عبلة كامل" في الفيلم.

ويشار إلى أن فيلم "عرق البلح"، كان إنتاج عام 1999، من بطولة: شريهان - محمد نجاتي - حمدي أحمد - عبلة كامل، يضم الفيلم به أغنية ببه اسم أحد مراكز الشقيقة بني سويف، من إخراج وتاليف رضوان الكاشف.