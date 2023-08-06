الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد
الأرصاد

 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدًا الإثنين، انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الإثنين: 

 القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، 

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، 

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، 

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة،

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، 

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  31 درجة   .

درجات الحرارة الأرصاد أمطار ضعيفة هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد
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