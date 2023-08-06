الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يلتقي وفد "حياة كريمة" بالمحافظة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

التقى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية،اليوم، وفد مؤسسة "حياة كريمة" بالمنوفية وبحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبحث سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسة بشأن تعزيز خدمات القطاع الطبي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية الطبية من خلال القوافل الطبية المتكاملة داخل محافظة المنوفية.

وناقش الاجتماع، عددًا من البنود الطبية للقطاع الطبي والقوافل المتكاملة بين جامعة المنوفية ومؤسسة "حياة كريمة" بالمنوفية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين من خلال الكشف والمتابعة وتقديم خدمات علاجية للأمراض المزمنة وخدمات تشخيصية وتدخلات علاجية وجراحية، إلى جانب بحث السبل التي تهدف إلى الارتقاء بالتوعية الطبية و التنمية الشاملة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

حضر الاجتماع الدكتورة أمل غنيم، منسق عام مؤسسة “حياة كريمة” بالمنوفية، والدكتور محمد سعد، مدير أول القطاع الطبي المركزي بمؤسسة “حياة كريمة” بالمنوفية، والدكتور أحمد سعيد، نائب المدير التنفيذي بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية.

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