الليلة.. عرض الجزء الثانى لفيلم "أسامة أنور عكاشة" على الوثائقية (فيديو)

"أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر، أنا اللغز" هذا هو الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، الذي تعرض قناة "الوثائقية" الجزء الثاني من فيلمه، اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقال الفنان عبدالعزيز مخيون، خلال برومو الجزء الثاني للفيلم: "قبل أسامة أنور عكاشة مكنش فيه رواية تليفزيونية".

فيما قالت الفنانة صابرين: "أستاذ أسامة مبيحطش كلام، بيتكلم بلسان حال كل شخصية"، وقال الكاتب الصحفي سيد محمود: "تحول الكاتب إلى بطل".

أدى لكل ستات العالم العربي حقها

وقالت الفنانة إلهام شاهين: "مع أسامة أنور عكاشة بتبقي عايزة تاخدي الحوار زي ما هو بالظبط من جماله"، وقالت الفنانة لوسي: "ادى لكل ستات العالم العربي حقها".