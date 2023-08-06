لو فاتك التريند|الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من آثار الأزمة الاقتصادية.. وتجهيزات حفلي أنغام وحكيم بالعلمين

تصدّر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.. للمزيد اضغط هنا.

تجهيزات خاصة لحفلي أنغام وحكيم بمهرجان العلمين الجديدة

تتواصل المفاجآت بمهرجان العلمين الجديدة من خلال عدد من الحفلات لكبار النجوم أصحاب الشعبيات العالية بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الحفلات السابقة بشكل كبير وكان آخرها حفلة إليسا وتامر عاشور، وتجري إدارة المهرجان استعدادات مختلفة، وخاصة لحفلي حكيم وأنغام خلال الفترة القادمة من تجهيزات صوت وإضاءة للخروج بشكل مختلف.. للمزيد اضغط هنا.

"ع الزيرو" لـ محمد رمضان يتجاوز 3.7 مليون جنيه خلال 4 أيام عرض

حقق فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان، أمس السبت، إيرادات بقيمة 805,686 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 4 أيام منذ طرحه بدور العرض السينمائية إلى 3 ملايين و755 ألف جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

"سر استقالة مارس والعودة للتلفزيون".. كواليس جديدة في رحيل "عبدالحفيظ" عن الأهلي

رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط بعد توجيه الشكر له.. للمزيد اضغط هنا.