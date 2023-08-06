تجهيزات خاصة لحفلي أنغام وحكيم بمهرجان العلمين الجديدة

تتواصل المفاجآت بمهرجان العلمين الجديدة من خلال عدد من الحفلات لكبار النجوم أصحاب الشعبيات العالية بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الحفلات السابقة بشكل كبير وكان آخرها حفلة إليسا وتامر عاشور، وتجري إدارة المهرجان استعدادات مختلفة، وخاصة لحفلي حكيم وأنغام خلال الفترة القادمة من تجهيزات صوت وإضاءة للخروج بشكل مختلف.

ويحيي النجم حكيم حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وذلك يوم 17 أغسطس المقبل وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الذي يقام تحت شعار "العالم علمين" ومن المقرر أن تتيح شركة تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني خلال أيام.

ويقدم حكيم باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومن المنتظر أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وحددت إدارة المهرجان الموعد النهائي للحفل الغنائي المنتظر للنجمة أنغام حيث تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس على مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها المختلفة القديمة والجديدة وعددًا من الأغاني الجديدة التي قامت بطرحها مؤخرًا.

وطرحت شركة "تذكرتي" المختصة ببيع تذاكر حفل النجمة أنغام للجمهور على أكثر من فئة وتشهد حفلات النجمة الكبيرة أنغام إقبالا كبيرا من الجمهور.