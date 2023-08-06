"ع الزيرو" لـ محمد رمضان يتجاوز 3.7 مليون جنيه خلال 4 أيام عرض

حقق فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان، أمس السبت، إيرادات بقيمة 805,686 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 4 أيام منذ طرحه بدور العرض السينمائية إلى 3 ملايين و755 ألف جنيه.

وطُرِح فيلم "ع الزيرو"، بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من نجوم السينما، في صالات السينما الأربعاء الماضي؛ كما يعرض في دول الخليج في 9 أغسطس.

وتدور أحداث الفيلم حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، حيث يصوّر الفيلم قصة مؤثرة عن الكفاح والسعي الدءوب والمدى الذي يصل إليه الأب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال.

الفيلم من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم والطفل منذر مهران، بمشاركة مجموعة من أشهر النجوم، على رأسهم النجمة جمانة مراد وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.