الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سر استقالة مارس والعودة للتليفزيون".. كواليس جديدة فى رحيل "عبدالحفيظ" عن الأهلى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط بعد توجيه الشكر له.

وأكد مصدر، أن عبدالحفيظ فضل الابتعاد عن التواجد في الأهلي خلال الفترة الحالية، بسبب استيائه من الطريقة التي رحل بها عن النادي وكانت مفاجأة للجميع.

وفضّل “عبدالحفيظ” الابتعاد عن العمل في النادي حاليًا نظرًا لكثرة الشائعات، التي ارتبطت به بعد رحيله وتسببه في العديد من الأزمات داخل صفوف الفريق، وهو ما أغضبه، خاصة أنه كان يعمل بكل جهد وتفانٍ في خدمة النادي.

وأوضح المصدر أن عبدالحفيظ كان يمارس مهام عمله في الأهلي بشكل طبيعي وكان يعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر عبر "زووم" لمناقشة عدد من الملفات المهمة في صفوف الفريق قبل ساعات قليلة من إعلان رحيله.

وأشار المصدر إلى أن سيد عبدالحفيظ، سبق أن تقدم باستقالته من منصبه في شهر مارس الماضي، بعد نشوب أزمة بينه وبين حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشدد المصدر على أن عبدالحفيظ فضّل تقديم استقالته لرفع الحرج عن مجلس الإدارة ولكن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تمسك بتواجده ورفض الاستقالة حينها.  

وتلقى “عبدالحفيظ”، عرضًا من إحدى القنوات الفضائية للعمل بها خلال الفترة المقبلة، والعودة مرة أخرى للإعلام، ويدرس مدير الكرة السابق بالأهلي العرض في الفترة الحالية.

وكان الأهلي وجه الشكر والتحية لسيد عبدالحفيظ، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وعرض الكابتن محمود الخطيب، أثناء الاجتماع، على الكابتن سيد عبدالحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

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