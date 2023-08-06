إصابة 5 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها الحر

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق شبرا- بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، وإصابة 5 أشخاص.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن السيارة كانت متجهة من محافظة المنوفية للقاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من هايدي سمير فتحي، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، علاء رشدي مصاب بجرح سطحي باليد، وماهيتاب رضا مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشيماء حسن مصابة بجرح باليد، نورا علاء مصابة بكدمات، وجميعهم مقيمون أشمون محافظة المنوفية.

تم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.