الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها الحر

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق شبرا- بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، وإصابة 5 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن السيارة كانت متجهة من محافظة المنوفية للقاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من هايدي سمير فتحي، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، علاء رشدي مصاب بجرح سطحي باليد، وماهيتاب رضا مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشيماء حسن مصابة بجرح باليد، نورا علاء مصابة بكدمات، وجميعهم مقيمون أشمون محافظة المنوفية.

تم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مدير أمن القليوبية سيارة ميكروباص محافظة القليوبية طريق شبرا - بنها الحر حادث انقلاب
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"الدستور" يكشف شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

"شوه وجهى وأمه سحلتنى".. مروة تحكى مأساتها بعد رفضها معاكسة شاب بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟