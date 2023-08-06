الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش أعمال تطوير منطقة حى الشروق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الإسراع في أعمال تطوير منطقة حي الشروق بالكيلو ٧ بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام وممثلي الأجهزة التنفيذية والجهات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة. 

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والظهور بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بالمحافظة. 

وتم خلال الاجتماع عرض نتائج اللجنة المُشكَّلة برئاسة رئيس مدينة مرسى مطروح، وعضوية جميع الجهات التنفيذية المعنية للمعاينة والوقوف على الطبيعة لكل المشكلات بالمنطقة، ومقترحات الارتقاء بها، حيث أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تركيب الوصلات المنزلية لعمارات حي الشروق، وجارٍ طرح الوصلات حتى غرفة التفتيش وإلغاء البيارات بين العمارات وسرعة عمل المقايسات اللازمة. 

ووجَّه محافظ مطروح، بسرعة طرح خطة أعمال رصف الطرق والشوارع  وتطوير المنطقة وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث جارٍ تنفيذ مقترح توسعة وازدواج من شارع الإمام مالك حتى نادي الهلال  لتيسير الحركة مع إزالة الإشغالات والأكشاك على الجانبين وطرح أماكن بديلة لها منها خلف عمارات الشباب، وكذلك توسعة الطريق أمام مجمع المخابز وتضيق الجزيرة الوسطى مع تنظيم عدد ٣ ميادين أمام ميدان مزلقان السكة الحديد وأمام المدرسة الفنية بنات وقسم الشرطة، ومراجعة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطى.

وكلَّف محافظ مطروح، مجلس المدينة بالتنسيق المستمر ومتابعة تنفيذ الأعمال مع جميع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من مقترحات الارتقاء بالمنطقة والتيسير على المواطنين.

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إزالة الإشغالات والأكشاك الشكل الحضاري والسياحي المشروعات التنموية والخدمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ مطروح
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