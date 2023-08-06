الإمارات تدعو مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان

ناشدت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان حفاظا على سلامتهم، على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة.

وأكدت الوزارة، في بيانها الرسمي، أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقا، كما أكدت أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر الأرقام المخصصة لذلك.

وكانت السفارة السعودية لدى بيروت قد دعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت السفارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها حذرت المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.

كما شددت على أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

وخلال الفترة الأخيرة، شهد مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.