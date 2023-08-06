الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يعقد جلسة تشاور لتقييم الأثر البيئى لمشروع توصيل الغاز

اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن عقد جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز (ساحل سليم، منفلوط، وأبوتيج) في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 بمقر شركة أسيوط للتكرير، وذلك بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "مالك المشروع" وشركة طاقة للغاز (الشركة المنفذة) وشركة بتروسيف (الاستشاري البيئي).

وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم منظومة الغاز الطبيعي وتوصيل المرافق والخدمات الهامة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز المختلفة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل استراتيجية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن عقد ومتابعة جلسات التشاور المجتمعي تأتي بالتنسيق مع رؤساء تلك المراكز وشركات الغاز الطبيعي التي تعد شريانًا حيويًا تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة كل الجهات المعنية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وأضاف إلى اهتمام الدولة بتنفيذ تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعمل بكل جد على توفير حياة كريمة لهم وفقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والبرامج التي تقدم خدمات للمواطنين بكل ربوع المحافظة، خاصة في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر مشروعات تنموية على أرض المحافظة.

هذا وكان قد أكد في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اليوم الأحد تطبيق الكتاب الدورى رقم 95 لسنة 2023 والخاص بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

اهتمام الدولة استراتيجية مصر 2030 البترول والثروة المعدنية التشاور المجتمعي التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القابضة للغازات الطبيعية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرافق والخدمات المصرية القابضة للغازات الطبيعية تحقيق التنمية المستدامة
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