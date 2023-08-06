الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدستور" يكشف تفاصيل الخطة المرورية الجديدة حول كوبرى أخميم

كوبرى أخميم
كوبرى أخميم

كشف مصدر مسئول في محافظة سوهاج عن سبب إغلاق الاتجاه القادم من أمام مدرسة "الراهبات" في اتجاه كوبري أخميم، والذي أثار تساؤلات عديدة من أهالي المحافظة عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأوضح المصدر أن إدارة مرور سوهاج وضعت خطة جديدة ومميزة لمنع الازدحام المروري على كوبري أخميم وفي شارع الكورنيش النيل الغربي، اللذين يعدان من أهم المنافذ المرورية لربط شرق المحافظة بغربها.

وأضاف المصدر أن خطة التحول الجديدة تهدف في البداية إلى منع عربات الكارو والنقل الثقيل من عبور كوبري أخميم؛ لتسببها في تعطيل الحركة أكثر من مرة. وإذا تصادف وجود شاحنات نقل ثقيلة أو عربات كارو في الاتجاه القادم من شارع كورنيش النيل الغربي، يتم تحويلها إجباريًا في الاتجاه المعاكس أمام مدرسة الراهبات ليسلكوا الكوبري الجديد.

وأضاف المصدر أن القادم من الشرق إلى الغرب على كوبري أخميم يكون أمامه طريقان: إما أن يتجه شمالًا من خلال شارع الجمهورية، أو الدخول من أمام مدرسة الراهبات في الوصلة الجديدة.

والقادم من أمام قسم شرطة المسطحات متجهًا لشارع كورنيش النيل الغربي كان في الماضي أمامه خيار وحيد هو صعود كوبري أخميم والعودة عليه مرة أخرى، مما يتسبب في الزحام ولكن مع الخطة الجديدة يكون أمامه خياران، إما الاتجاه شمالًا وصعود كوبري أخميم للتوجه نحو شرق المحافظة أو الدوران للخلف أمام مدرسة الراهبات وتجنب صعود الكوبري.

أما القادم من شارع الجمهورية فيسلك نفس مساره الطبيعي في الوصلة القادمة من شارع الجمهورية حتى ميدان الشبان المسلمين يمينًا او السير يسارًا في اتجاه بنك الإسكندرية فرع البحر.

جدير بالذكر أن إدارة مرور سوهاج برئاسة العميد تامر الغرباوي قد أجرت عدة مناورات خلال الساعات الماضية لتجربة الخطة الجديدة تمهيدًا لتطبيقها من أجل تحقيق السيولة المرورية والقضاء على ازدحام كوبري أخميم وشارع كورنيش النيل الغربي وشارع الجمهورية.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا تساؤلات عديدة بشأن التعديلات التي يجريها مرور سوهاج أمام مدرسة الراهبات، طالبين معرفة سبب غلق هذه المنافذ.
 

كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
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