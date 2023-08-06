كولر يرفض الاستسلام فى صفقة سوزا ويتمسك بالتعاقد مع المهاجم الأجنبى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الساعات الأخيرة قبل سفره فى زيارة تستغرق 18 يومًا قبل العودة للقاهرة للبدء في فترة الإعداد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى استعدادًا للموسم الجديد، ومنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع، عقب نهاية الموسم والفوز على المصرى والتأهل لنصف نهائى كأس مصر.

المدير الفني للأهلي سلم الخطيب موقفه النهائى من صفقات فترة الانتقالات الصيفية واللاعبين الذى يرغب فى خروجهم للإعارة لمدة موسم بعد تقييمهم طوال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مسئول أن كولر في تقريره أكد أنه عقب التعاقد مع إمام عاشور ورضا سليم من الجيش الملكى لا يرغب سوى فى ضم مهاجم قوى أجنبى من أجل اكتمال صفوفه بكل العناصر المميزة التي يرغب في ضمها.

وأضاف المصدر أن السويسرى حدد جوستافو سوزا، لاعب جيونبك الكورى، هو مطلبه الأول، وفى ظل تمسك ناديه به فإنه سيلجأ للخيار البديل مع إمكانية ضم اللاعب البرازيلى فى فترة الانتقالات الشتوية مجانًا.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب عدم الاستعجال في صفقة سوزا والتفاوض مع إدارة ناديه بعدما أبدي اللاعب رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء عقب التواصل معه ووكيله مؤخرًا.

من جانبه، حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي بعض الرسائل الخاصة إلي لاعبي الفريق الأول عقب انتهاء الموسم ومنح الفريق راحة سلبية وقبل سفره إلي مسقط رأسه في سويسرا.

وأرسل كولر عبر الجروب الخاص باللاعبين بعض النصائح خلال فترة الراحة، حيث طالبهم بضرورة الاستمتاع بالإجازة والابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة كرة القدم لكسر حدة الملل.

وطالب المدير الفني من اللاعبين الاستمتاع أيضًا بالألقاب الخمسة التي حصلوا عليها خلال الموسم المنقضي بجانب تهنئته اللاعبين على الأداء والمستوى الجيد طوال البطولات المختلفة.

واختتم كولر نصائحه للاعبين أنه ينتظرهم موسم طويل للغاية، وسيشاركون فى 7 بطولات بخلاف ارتباطات المنتخبات، وبالتالى فيجب الحصول على الراحة الكافية لمواجهة الإرهاق المتوقع فى العام المقبل.