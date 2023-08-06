الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تاريخ أسبوع شباب الجامعات المصرية.. افتتحه ناصر وحضره الملك حسين

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات

يعد أسبوع شباب الجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة. 

افتتح الأسبوع الأول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ونظمه كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، كما شارك في فعالياته نحو 800 طالب، وحضر اللقاء الملك حسين عاهل الأردن الراحل.

وفي عام 1956 ،عادت جامعة القاهرة مرة أخرى لتنظم الأسبوع الثاني بعد عامين، ثم نظمت جامعة عين شمس الأسبوع الثالث في بداية الستينيات،

ثم جامعة دمشق السورية التي نظمت الأسبوع الرابع في سوريا تماشيا مع الوحدة العربية.

حملت جامعة قناة السويس، شعلة تنظيم أسبوع شباب الجامعات من جديد، فنظمت الأسبوع الأول عام 1987 ،ثم تبعتها جامعة القاهرة التي نظمت الأسبوع الثاني عام 1991 ،تلتها جامعة الزقازيق، والتي نظمت الأسبوع الثالث عام 1996.

وكان الأسبوع الرابع في جامعة القاهرة عام 1999 ،ثم نظمت جامعة المنيا الأسبوع الخامس 2001 ،ثم جامعة أسيوط، والتي أقيم بها الأسبوع السادس في 2003.

واستضافت جامعة المنصورة الأسبوع السابع لشباب الجامعات في 2005 وفي عام 2007 ،كان موعد الأسبوع الثامن، والذي شهدته جامعة المنوفية، والذي افتتحه الرئيس مبارك، بمشاركة نحو 21 جامعة حكومية وفي عام 2009، كان موعد الأسبوع التاسع، والذي عقد للمرة الثانية بجامعة المنصورة.

أما الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام 2015 ،فقد نظم برعاية وحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي غادر إلى جامعة قناة السويس لحضورحفل الافتتاح، بالإضافة إلى الالتقاء برؤساء الجامعات والطلاب بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة من 25 جامعة مصرية، تحت شعار "بالعلم والشباب.. تحيامصر".

وقامت جامعة كفرالشيخ باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثاني عشرـ فبراير 2019.

ولقد شرفت جامعة حلوان باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر ـ سبتمبر 2023.

استضاف ئيس عبد الفتاح السيسي 25 جامعة مصرية الأسبوع الأول الأنشطة الثقافية الاسبوع الرابع الاسبوع الثالث
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