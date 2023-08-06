الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية والزراعية بقرية القارة في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال محافظ قنا، إن المجمع مُقام على مساحة ٤٥٠ م، ويتكون من ٣ طوابق تشمل (مركز تكنولوجي، مكتب سجل مدني، مكتب شهر عقاري، مكتب بريد، مكتب تموين، مجلس محلي، وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعي)، لافتًا إلى أن هذا المجمع يُعد أحد ٥ مجمعات خدمات تم إنشائها بمركز أبوتشت ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومن المقرر أن تقدم خدماتها لعدد ٤٥٠ ألف نسمة تقريبًا من أهالي القرى المستهدفة وتوابعها، ومن ثمَّ، سوف تُنهى معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تابع محافظ قنا، جولته بافتتاح مجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة تجريبًا، والذي يقع على مساحة ٣٣٠ م، وتم إنشائه طبقًا للنموذج ٢ الذي أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يتكون من طابقين ويشمل (وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مركز إرشاد)، موجهًا مسؤولي مديرية الزراعة، باستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.

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