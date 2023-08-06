ناقد فني: "اختياراتي" لـ أحمد سعد تمس أي شخص منا (فيديو)

قال الناقد الفني محمد شميس، إنّ هذا الصيف به محاولات من الفنانين لإطلاق أعمال فنية خارج مدرستهم، مثل محمد حماقي وعمرو دياب وحمزة نمرة، حيث يقدمون مجموعة من الأغاني المختلفة عما قدموه من قبل، لأن الجمهور لديه حالة تشبع من الأغاني، لذلك يتم العمل على التجديد.

وأضاف شميس، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن أغنية "اختياراتي" للفنان أحمد سعد اسمها غريب، لكنها تعبر عن فشل العلاقات، وتمس أي شخص منا، وأيضًا أغنية "لمون نعناع" للفنان محمد حماقي فهي تتماشى مع فصل الصيف.

"حماقي" يقدم نفسه بطريقة مختلفة

وأكد الناقد الفني، أن "حماقي" يقدم نفسه بطريقة مختلفة تماما من خلال أغنية لمون نعناع، وذلك بلمحة شعبية، رغم أنه من المدرسة التي تعتبر امتداد لعمرو دياب، حيث تتجه بوصلته إلى اللون الغربي نوعا ما، لكنه قدم نفسه بشكل شعبي تماما، ثم عاد إلى مدرسته مجددا في أغنيته الأخيرة "حبيت المقابلة".