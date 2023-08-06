الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد تصريحات الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون فى لقاء مع الصحفيين (فيديو)

عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في لقاء له مع الصحفيين.

 

تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون:

 

أيادٍ إجرامية وراء حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرًا في عدة ولايات حسب شهادات المواطنين.

 

إنتاج الجزائر من المياه سيبلغ مليارًا و400 مليون متر مكعب باستكمال إنجاز محطات التحلية المبرمجة.

 

البرامج السكنية لن تتوقف وملتزمون باستكمال إنجاز مشروعات السكك الحديدية.

 

ملتزمون بالدفاع عن الطبقة الوسطى وتلبية انشغالاتها، وأدعو إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية وعدم الانخراط في المخططات التي تسعى لإلحاق الضرر بهم وبوطنهم.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تصريحات عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى القاهرة الإخبارية ترصد
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