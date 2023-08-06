"القاهرة الإخبارية": طوكيو تريد تصريف مياه تبريد المحطة النووية فى المحيط الهادئ

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول أن طوكيو تريد تصريف مياه تبريد المحطة النووية في المحيط الهادئ، حيث إنه على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على أزمة فوكوشيما إلا أن آثارها باقية حتى يومنا هذا.

وتواجه المطاعم اليابانية في الصين أزمة كبيرة تهدد استمرارها، بعد أن فرضت الأخيرة قيودًا على واردات الغذاء من اليابان، بعد خطط طوكيو لتفريغ المياه المشعة المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما النووية التي ضربتها الكارثة عام 2011.

وضرب زلزال بلغت قوته 9 درجات الساحل الشرقي للبلاد وتسبب في موجات تسونامي اجتاحت مناطق ساحلية في اليابان، وكان من أبرز تداعيات تسونامي على بلاد الشمس المشرقة تضرر المفاعل النووي في فوكوشيما الذي وقعت فيه انفجارات، مما أحدث أضرارًا بالغة أهمها انبعاث كميات كبيرة من المواد المشعة.

تصريف المياه المستخدمة لتبريد المحطة النووية

وأعلنت اليابان عن أنها تريد تصريف المياه المستخدمة لتبريد المحطة النووية إلى مياه المحيط الهادئ، مما أثار مخاوف الصيادين ودول مجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية بأن المياه المعالَجة قد تهدد الثروة السمكية في المنطقة، علاوة على تلويث البيئة البحرية المحيطة بالدول المجاورة.