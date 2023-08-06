الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين نتيجة تصادم سيارة مع توك توك في الإسماعيلية

تصادم سيارة
تصادم سيارة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع توك توك علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة. 

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بورود بلاغ تصادم سيارة مع توك توك قرب منطقة الصولي التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع محمد.ع مقيم بدائرة مركز أبوصوير وإصابة نجله ياسين 8 سنوات بكدمات وسحجات مختلفة في جميع أنحاء الجسم ومحمد.س 28 سنة سائق توك توك بكسور وجروح في الوجه والصدر.

وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المجمع الطبى بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.

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