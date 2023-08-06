الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهجرة تنظم زيارة للمشاركين فى مؤتمر"المصريين فى الخارج" لهيئة قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

نظمت وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة للمصريين بالخارج  إلى هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الزيارة تأتي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين في الخارج" بمشاركة حوالي 1000 مصري بالخارج، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة المصريين بالخارج في جهود التنمية بالدولة وتشجيع استثماراتهم بكل المجالات.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالصورة المشرفة التي خرجت بها فعاليات المؤتمر، موضحة حرص الوزارة على تعريف المصريين بالخارج بمنجزات الدولة المصرية، وما حدث من طفرة في المشروعات القومية، وفي صدارتها قناة السويس الجديدة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن الزيارة جاءت بحضور السيد المهندس ياسر درويش، مدير إدارة التحركات، نائبًا عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وتضمنت جولة داخل مركز المحاكاة والتدريب البحري بمحافظة الإسماعيلية، مضيفة أن الزيارة تستهدف تعزيز روح الانتماء والشعور بالفخر والولاء للوطن لدى المصريين بالخارج، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لزيادة وعيهم بالمشروعات التنموية الكبرى التي تمت ولا تزال جارية في قناة السويس أثناء الآونة الأخيرة.

ومن ناحيتهم، رحب مسئولو هيئة السويس بالحضور من المصريين بالخارج، مؤكدين اعتزاز مصر بأبنائها، وأن قناة السويس تاريخ يجسد الإرادة المصرية التي لا تلين، ومعلم يؤكد قوة الدولة المصرية.

وخلال الزيارة شاهد الوفد عددًا من العروض التقديمية التي تسرد تاريخ قناة السويس، وأهميتها الاستراتيجية، والحيوية، ونظام الملاحة بقناة السويس، وما شهدته من مميزات فريدة بعد مشروع قناة السويس الجديدة، وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، وتقليل زمن عبور السفن، فضلًا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

كما اطلع الوفد على أحدث مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي وهو مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، الذي يستهدف توسعة وتعميق المجرى الملاحي، من خلال زيادة عرض المسطح المائي إلى 40 مترًا من جهة الشرق، وزيادة العمق من 24 مترًا إلى 27 مترًا، بهدف زيادة عامل الأمن الملاحي، وتيسير عبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

عقب ذلك، توجه الوفد لزيارة أنفاق تحيا مصر، تلاها جولة بحرية في قناة السويس الجديدة بواسطة المعدية "تحيا مصر" لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

ومن ناحيتهم، ثمن المصريون بالخارج جهود الدولة المصرية في مختلف المشروعات القومية، معربين عن فخرهم بما تحققه مصر من إنجازات، رغم التحديات العالمية.

وأشاد المصريون بالخارج بحرص مختلف ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية على توضيح الحقائق وتقديم شرح واف بما تم إنجازه، ما ييسر عليهم نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر.

وفي ختام فعاليات الزيارة، أكد المصريون بالخارج أنهم سيحرصون على الحديث عن الدولة المصرية والمشروعات العملاقة التي تسعى للتنمية والبناء في مختلف أنحاء مصر، مؤكدين ثقتهم في القيادة السياسية وقدرتها على العبور بمصر إلى مستقبل أكثر رخاء وقوة.

وزيرة الهجرة هيئة قناة السويس الإرادة المصرية القيادة السياسية وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
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