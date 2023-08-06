التفاصيل الكاملة لتواجد الموسيقار أمين بودشار مع منى الشاذلي في مهرجان العلمين الجديدة

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة القوية والمميزة للأسبوع الرابع على التوالي، وكان آخرها الحفل الساحل خلال الساعات الماضية من خلال حفل من اقوى حفلات الموسم الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط وحفل النجمة اللبنانية إليسا والنجم المصري تامر عاشور وعدد من الفعاليات المميز الأخرى المقامة على هامش المهرجان.

الموسيقار أمين بودشار مع منى الشاذلي

وضمن الحلقات الخاصة من مدينة العلمين الجديدة تقدم الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة من برنامجها "معكم منى الشاذلي" من مسرح العلمين حيث تستضيف الموسيقار المغربي أمين بودشار.

ومن المقرر أن يقدم أمين عدد من مقطوعاته الموسيقية المميزة التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وستتاح الفرصة للجمهور للمشاركة في الحلقة التي تذاع بعدها على قنوات سي بي سي على غرار حلقة صاحبة السعادة مع أيامنا الحلوة وكريس المصري.

ومن المقرر أن تختار إدارة البرنامج عددا من جمهور الحلقة عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالإضافة إلى إتاحة عدد كبير من التذاكر عبر موقع تذكرتي حيث تعد الحفلة من أكبر الحلقات التي يتواجد بها جمهور لبرنامج معكم منى الشاذلي.

وكان مهرجان العلمين الجديدة استقبل عدد من النجوم في حفلات مختلفة ومميزة بدأت مع النجم تامر حسني وأحمد سعد ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وتامر عاشور ومن المقرر أن يتواجد عدد كبير من النجوم خلال الفترة القادمة مثل أنغام وحكيم وعدد من المفاجآت التي لم تعلن بعد.

وتواجدت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مدينة العلمين الجديدة وقدمت عددا من الحلقات المباشرة من المدينة الساحلية واستضافت مجموعة كبيرة من النجوم والمشاركين في المهرجان.