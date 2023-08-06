الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة لتواجد الموسيقار أمين بودشار مع منى الشاذلي في مهرجان العلمين الجديدة

منى الشاذلي
منى الشاذلي

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة القوية والمميزة للأسبوع الرابع على التوالي، وكان آخرها الحفل الساحل خلال الساعات الماضية من خلال حفل من اقوى حفلات الموسم الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط وحفل النجمة اللبنانية إليسا والنجم المصري تامر عاشور وعدد من الفعاليات المميز الأخرى المقامة على هامش المهرجان.

 الموسيقار أمين بودشار مع منى الشاذلي

وضمن الحلقات الخاصة من مدينة العلمين الجديدة تقدم الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة من برنامجها "معكم منى الشاذلي" من مسرح العلمين حيث تستضيف الموسيقار المغربي أمين بودشار.

ومن المقرر أن يقدم أمين عدد من مقطوعاته الموسيقية المميزة التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وستتاح الفرصة للجمهور للمشاركة في الحلقة التي تذاع بعدها على قنوات سي بي سي على غرار حلقة صاحبة السعادة مع أيامنا الحلوة وكريس المصري.

ومن المقرر أن تختار إدارة البرنامج عددا من جمهور الحلقة عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالإضافة إلى إتاحة عدد كبير من التذاكر عبر موقع تذكرتي حيث تعد الحفلة من أكبر الحلقات التي يتواجد بها جمهور لبرنامج معكم منى الشاذلي.

وكان مهرجان العلمين الجديدة استقبل عدد من النجوم في حفلات مختلفة ومميزة بدأت مع النجم تامر حسني وأحمد سعد ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وتامر عاشور ومن المقرر أن يتواجد عدد كبير من النجوم خلال الفترة القادمة مثل أنغام وحكيم وعدد من المفاجآت التي لم تعلن بعد.

وتواجدت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مدينة العلمين الجديدة وقدمت عددا من الحلقات المباشرة من المدينة الساحلية واستضافت مجموعة كبيرة من النجوم والمشاركين في المهرجان.

الموسيقار أمين بودشار مع منى الشاذلي أمين بودشار مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين العلمين
ads

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

تحريات لمعرفة مُلابسات الواقعة.. غرق 3 شقيقات فى النيل بكورنيش المعادى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

بلاغ ضد ناشرى فيديو "طلعت زكريا" بالذكاء الاصطناعى

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023.. الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟