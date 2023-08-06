الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل قمة السيتي وأرسنال.. أبرز 10 معلومات عن الدرع الخيرية وسجل الأبطال

الدرع الخيرية
الدرع الخيرية

تنطلق اليوم، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي وأرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية 2023.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره أرسنال، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في مباراة كأس الدرع الخيرية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويشارك مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية بصفته بطلًا لبطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا للبريميرليج في نسخته الأخيرة 2022-2023.

 

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الدرع الخيرية

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الدرع الخيرية، وذلك على النحو التالي:

- تُقام بطولة كأس الدرع الخيرية، بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

- تنطلق دائمًا مباراة الدرع الخيرية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بأسبوع، فيما يمكن اعتباره ضربة البداية للموسم.

- أول نسخة من بطولة الدرع الخيرية أُقيمت عام 1909، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشيلسي.

- أقيمت أول مباراة بين ناديي مانشستر يونايتد، بين بطل الدرجة الأولى، ونظيره كوينز بارك رينجرز، بطل دوري منطقة الجنوب.

- لكن مع اقتراح سكرتير عام الاتحاد الإنجليزي تيد كروكر عام 1975، تم الاتفاق على تنظيم نهائي الدرع الخيرية بصفة دائمة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، باعتباره مهدًا لبدايات كرة القدم. 

- وفي عام 2012، شهد استثناءً بنقل المباراة إلى ملعب نادي أستون فيلا "فيلا بارك" بمدينة برمنجهام، نظرًا لإقامة أولمبياد لندن على ملعب "ويمبلي".

- وأصبح الدخل الخاص بالمباراة، مخصصًا للجمعيات والمؤسسات الخيرية والفقراء.

- بينما قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حصول الفائز باللقب على نسخة أصلية من الدرع فقط.

- وعلى مدار تاريخ بطولة الدرع الخيرية، نجح 28 ناديًا في التتويج باللقب.

- يتصدر فريق مانشستر يونايتد قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدرع الخيرية برصيد 21 لقبًا.

 

سجل أبطال كأس الدرع الخيرية والأندية الأكثر تتويجًا بها

- مانشستر يونايتد: 21 لقبًا

- أرسنال: 16 لقبًا

- ليفربول: 15 لقبًا

- إيفرتون: 9 ألقاب

- توتنهام هوتسبير: 7 ألقاب

- مانشستر سيتي: 6 ألقاب

- تشيلسي: 4 ألقاب

- وولفرهامبتون: 4 ألقاب

- وست بروميتش ألبيون: لقبين

- بيرنلي: لقبين

- ليدز يونايتد: لقبين

- ليستر سيتي: لقبين

- نيوكاسل يونايتد: لقبين

- أستون فيلا: لقب

- بلاكبيرن: لقب

- وست هام يونايتد: لقب

- شيفيلد يونايتد: لقب

- سندرلاند: لقب

- بورتسموث: لقب

- نوتينجهام فورست: لقب

- برايتون: لقب

- هدرسفيلد تاون: لقب

- كارديف سيتي: لقب

- بولتون: لقب

- ديربي كاونتي: لقب

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