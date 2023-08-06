"كنا عايزين فلوس عشان المخدرات".. ننشر اعترافات المتهمين بقتل طفل لسرقته بأكتوبر

حصلت "الدستور" على اعترافات 4 عاطلين في اتهامهم بقتل طفل لسرقة توك توك خاص به في مدينة 6 أكتوبر.



أقر المتهمون خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، وأنهم تربطهم علاقة صداقة ونظرا لمرورهم بضائقة مالية كونهم عاطلين وفي حاجة للمال للإنفاق على متطلباتهم المعيشية وتعاطي المخدرات فاتفقوا سويا وعقدوا العزم على استدراج أيا من قائدي الدرجات الآلية -الأجرة- لشقة الأول بزعم نقل وحمل بعض الأغراض من الشقة وقتله والاستيلاء على الدراجة النارية قيادته وبيعها وعقب ذلك يتقاسموا حصيلة البيع فيما بينهم.

وأضافوا أنه نفاذا لمخططهم ترجلوا سويا لاصطياد ضحيتهم واعتمد اختيارهم لطفل صغير السن حتى لا يقاومهم ويسهل قتله دون معاناة وتجنبوا الشباب حتى لا يقاومهم أو يفسدوا عليهم مخططهم الشيطاني ووقع اختيارهم على المجني عليه كونه ضعيف البنية وتمكن منهم شيطانهم أمام رغبة المال واستقلوه برفقتهم طالبين التوجه لمسكن الأول وحال وصولهم طلبوا منه الصعود للشقة لمساعدتهم في حمل ونقل بعض الأغراض.

وتابعوا أنه وما أن دلفوا لداخل الشقة حتى قام المتهم الثاني بضربه بسلاح أبيض كان بين طيات ملابسه عبارة عن سكين مطبخ عدة طعنات بالصدر والبطن وفي ذات الحين قام المتهم الأول بضربه بعصا خشبيه على رأسه وتكالب عليه قاصدين من ذلك قتله وقاموا بتوثيق قدميه ويداه وفمه خشية أن يصدر أي أصوات إلا أن الصغير فارق الحياة متأثرا بإصاباته ثم قاموا بوضعه داخل إحدى حقائب السفر الخاصة بالأول بعد لفه بإحدى المفروشات عبارة عن لحاف ثم أوثقوه برباط عبارة عن حبل غسيل واستقال للدراجة الآلية الخاصة به واستولوا على هاتفه المحمول وتخلوا عنه بمكان العثور عليه لسابقة عمل الأول بإحدى المصانع بتلك المنطقة في وقت سابق ثم توجهوا بالدراجة الآلية إلى دائرة مركز أوسيم وقاموا بالتصرف فيه بالبيع للمتهم الثالث بمبلغ ثلاثة آلاف جنيها تقاسموها سويا فيما بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على 4 عاطلين؛ لاتهامهم بقتل طفل لسرقة توك توك بمدينة 6 أكتوبر، والتخلص من جثته بأحد الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. لسرقته باكتوبر