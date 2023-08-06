مُتاحة بنسبة 80%.. كليات فى المرحلة الثانية للتنسيق (تعرف عليها)

ينطلق اليوم الثاني من تنسيق المرحلة الأولى، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية مع بداية الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بعض الكليات التي من الممكن أن تكون متاحة في المرحلة الثانية، وهي كالتالي:

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية العلوم.

- كلية الزراعة.

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية الذكاء الاصطناعي.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الإعلام.

- كلية الألسن.

- كلية الآثار، بالإضافة إلى كل الكليات النظرية

كليات قد تكون متاحة لطلاب علمي رياضة

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كليات الذكاء الاصطناعي.

- كلية التخطيط العمراني.

- كلية فنون جميلة، قسم «عمارة».

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الألسن.

- كلية الإعلام.

- كلية الآثار.

- كلية الفنون التطبيقية.

- باقي الكليات النظرية.

كليات قد تكون متاحة لطلاب الشعبة الأدبية

- كلية التربية.

- كلية الآداب «نظام، وانتساب».

- كلية الحقوق «نظام، وانتساب».

- كلية السياحة والفنادق.

- كليات الخدمة الاجتماعية.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي استمرت حتى 3 أغسطس الجاري، فيما بدأت المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023، بداية من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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