الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتابع تطبيق قرار عمل الموظفين عن بُعد لترشيد الاستهلاك

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، والمديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة، بالبدء في متابعة تنفيذ الأعمال المكلفة للموظفين من المنزل، وإعداد تقارير مفصَّلة عن كل مديرية ووحدة محلية بما تم من تكليفات ومدى تنفيذها والإشراف على سير العمل، لضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل، ذلك في جميع المصالح التي يتم تنفيذ القرار بها في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

ووجَّهت نائب محافظ البحيرة بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكل المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.

كما ناشدت الدكتورة نهال بلبع، جميع مواطني المحافظة مساندة جهود الدولة في ترشيد استخدام الكهرباء، سواء في المنازل أو أماكن العمل.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أنه سيتم عمل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل "أونلاين" خلال شهر أغسطس من أجل المساهمة في حل أى مشكلة قد تحدث على وجه السرعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع أول يوم تطبيق لقرار مجلس الوزراء بعمل الموظفين الأحد من كل أسبوع من المنزل، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق السادس من أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس 2023 في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل بنظام الأونلاين، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وفي إطار ما تقتضيه المصلحة العامة لجميع المواطنين.

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