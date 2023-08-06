حملة تموينية على مخابز طنطا بالغربية

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة تموينية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، على المخابز البلدية المدعومة في دائرة بندر ومركز طنطا.

وتضمنت الحملة فريقًا من المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وأسفرت جهود التفتيش عن تحرير عدة محاضر إثبات حالة توضح بعض المخالفات التي تم رصدها.

وأبرز ما تم رصده خلال التفتيش على المخابز المدعومة هو تحرير 6 محاضر إثبات حالة نقص في الوزن بين الشرائح الأولى والثانية والثالثة، كما تم تحرير محضر إثبات حالة تصرف غير مشروع في 4 شكائر دقيق مدعم، وتم أيضًا تحرير محضر إثبات حالة عدم وجود لوحة مواعيد، بالإضافة إلى محضر إثبات حالة عدم نظافة.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود مديرية تموين الغربية، لمراقبة وضبط الأسواق وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار معقولة للمواطنين، وتعكس التحركات الرقابية الحكومية التزامها بمكافحة التلاعب والمخالفات التي قد تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث مديرية تموين الغربية الجميع على التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع التموين والتجارة الداخلية، من أجل ضمان تحقيق العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.

حملات تموينية

حملات تموينية