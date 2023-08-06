مطرانية جنوبي ألمانيا تكثف جهودها لترتيب وإقامة جنازة الأنبا ميشائيل

تكثف مطرانية جنوبي ألمانيا اتصالاتها مع المسؤولين المحليين، لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإقامة جنازة مثلث الرحمات نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات إقامة الجنازة والدفن خلال بضعة أيام وفقًا لمقتضيات القوانين المعمول بها في ألمانيا.

وعلى صعيد آخر، يجري العمل على قدم وساق خلال الساعات الماضية لتجهيز مدفن خاص للأب الأسقف الجليل المتنيح بدير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، طبقًا لوصية نيافته.

ورقد نيافة الأنبا ميشائيل أمس عن عمر بلغ 81 سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي 45 سنة، قضى معظمها في خدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوبي ألمانيا.

والأنبا ميشائيل من مواليد 6 أغسطس 1942، و ترهب في دير البرموس بوادي النطرون عام 1978 باسم الراهب ميخائيل البراموسي، وتم إيفاده للخدمة في ألمانيا بتكليف من المتنيح البابا شنودة الثالث وذلك بعد رهبنته بقليل، وتأسس على يديه أول دير قبطي في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام، وهو دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، وظل يخدم في ألمانيا كراهب طوال 35 سنة إلى أن تمت سيامته في درجة الأسقفية في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 16 يونيو 2013.