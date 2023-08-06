الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صفقات منتظرة فى الدورى السعودى قبل انطلاق الموسم

فرانك كيسيه
فرانك كيسيه

أيام قليلة وينطلق الدوري السعودي لموسم 2023-2024، في موسم ينتظره عشاق كرة القدم بعد الطفرة الذي شهدتها البطولة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتمكنت السعودية من استقطاب نجوم العالم في سوق الانتقالات الصيفية بعد أقل من عام على ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان شرارة لانضمام هؤلاء النجوم.

وشهد الميركاتو الحالي ضم العديد من الأسماء البارزة في الكرة العالمية على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

وتنطلق البطولة 11 أغسطس الجاري، وفي التقرير التالي نستعرض صفقات منتظرة في الدوري السعودي قبل انطلاق الموسم بأيام.

مهاجم الهلال

بات الهلال قريبًا بشدة من حسم صفقة التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي.

ورغم أن النادي اللندني رفض عرضًا من الهلال مقدرًا بنحو 35 مليون جنيه إسترليني، فإن ميتروفيتش يضغط على ناديه من أجل التواجد رفقة "الزعيم".

كما يضع الهلال النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي كبديل محتمل حال فشل صفقة ميتروفيتش.

ثنائي قوي يقترب من الشباب

بات فريق الشباب الذي لم يدعم صفوفه حتى الآن بنجوم عالميين قريبًا من ضم صفقتين من العيار الثقيل وهم البرازيلي ويليان من فولهام، بينما ستكون صفقته الثانية البلجيكي يانيك كاراسكو من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

أهلي جدة يواصل الميركاتو القوي

يقترب الأهلي من ضم صفقته الخامسة النارية بعدما توصل لاتفاق مع برشلونة الإسباني على ضم الإيفواري فرانك كيسيه.

كيسيه سيكون خامس صفقات الأهلي النارية بعد ضم إدواردو ميندي، روبرتو فيرمينو، رياض محرز وسانت ماكسيمين.

مدافعون عالميون

وقد يكون النجم العالمي القادم في الدوري السعودي مدافعًا قويًا وعلى رأسهم البرازيليان روجير إيبانيز مدافع روما وماركينيوس قائد باريس سان جيرمان.

ويدخل سيرجيو راموس ضمن قائمة اللاعبين المحتمل وصولهم بجانب إيمريك لابورتي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

إيبانيز بات مرشحًا بقوة للانضمام لصفوف أهلي جدة، بينما يحاول النصر التعاقد مع ماركينيوس أو لابورتي.

الدوري السعودي الميركاتو الصيفي السعودية الهلال ميتروفيتش
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