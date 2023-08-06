الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد يكشف أهمية المدن الجديدة فى مواجهة زيادة السكان (فيديو)

زيادة السكان
زيادة السكان

قال الدكتور أسامة السعيد، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إن الدولة استهدفت بناء المدن السكنية الجديدة بهدف الخروج من الوادي الضيق، ومجابهة الزيادة السكانية.

وأكد "السعيد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الدولة وضعت مهمة تطوير العشوائيات كأولوية قصوى، وتحولت المدن الجديدة من وسيلة لحل مشكلة العشوائيات إلى مجتمع حضاري عمراني ينقل الثقافات الجديدة للمواطنين من خلال ممارسة السلوكيات السوية في تربية الأبناء وتنشئتهم في بيئة صحية تتوفر فيها الخدمات الحياتية من ملاعب وأندية صحية، ومساحات خضراء وأماكن واسعة لانتظار السيارات للقضاء على التكدس وتقليل المشكلات.

- محافظة القاهرة كانت نقطة جاذبة للسكان لتوافر كل المقومات الحياتية بها 

وأضاف أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا أن محافظة القاهرة كانت نقطة جاذبة للسكان لتوافر كل المقومات الحياتية بها، بالإضافة لتواجد المصالح الحكومية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، والدولة سعت لتنويع مناطق الجذب وإعادة توزيع السكان لتقليل الضغط على بعض المناطق وإيجاد فرص عمل جديدة في المدن الحديثة. 

وتابع: على رأس تلك المشروعات جاءت العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تخطيطها بطريقة صحيحة لتلافي المشكلات التي عانينا منها على مدار عقود من زيادة السكان، وأصبحت في فترة بسيطة نقلة ورؤية جديدة وحلمًا كان صعب المنال، ولكن بتوفر الرغبة والإرادة السياسية استطعنا تحقيق الحلم.

- خطة شاملة لزيادة مساحة المعمور

وأوضح أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الماضية على توسيع مسيرة العمران كجزء من خطة شاملة لزيادة مساحة المعمور، بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية.

مواجهة زيادة السكان مواجهة زيادة السكان اهمية المدن الجديدة يكشف أستاذ اقتصاد
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