الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة قتل طالب بسبب مشاجرة بينهما فى باب الشعرية

ضبط عامل
ضبط عامل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة قتل طالب بسبب مشاجرة بينهما في منطقة باب الشعرية.

وكانت البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة، وعلى إثرها لقي أحد الأشخاص مصرعه، وفارق الحياة في منطقة باب الشعرية.

وبالانتقال والفحص تبين تعدي عامل، مقيم بدائرة القسم، بالضرب على طالب، مصابًا بجرح طعني بالبطن، ومقيم بذات الدائرة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، وأدى ذلك لإصابته التي أودت بحياته.

وفى وقت لاحق، حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال والدي المتوفي أيدا ما سبق، واتهما المذكور بالتسبب في وفاة نجلهما.

جنايات القاهرة محاكمة عامل منطقة باب الشعرية
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