الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنوفية: ورشة عمل للفرق العاملة بمبادرة "100 يوم صحة" لإدارتى أشمون وبركة السبع

جانب من تدريب
جانب من تدريب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ورشة عمل للفرق العاملة بالمبادرات الرئاسية وتدريب إدارات أشمون وبركة السبع، وذلك لرفع كفاءة العاملين بالمبادرات الرئاسية ومبادرة ١٠٠ يوم صحة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتعليمات السيد الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.

تم التدريب على البروتوكول الخاص بكل مبادرة لمسئولي دعم صحة المرأة ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بإشراف الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، وقد قام بالتدريب الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، للفرق الثابتة والمتحركة على الفئات المستهدفة وخطوات الفحص الطبي والمعملي والرسائل التثقيفية لنمط الحياة الصحي وعلامات العودة الفورية، وأهمية الإحالة للحالات المكتشفة، والتأكيد على الالتزام بالبروتوكول الخاص بكل مبادرة لمنع الهدر في المستلزمات.                          

وتمت مناقشة الفرق العاملة بالوحدات والمراكز الصحية والفرق المتحركة على معوقات الأداء، وكيفية التغلب عليها، كما تم التأكيد على دقة التسجيل الورقي الموثق والمعتمد، والتشديد على ضرورة التسجيل الإلكتروني أولًا بأول.

اساسي ١٠٠ يوم صحة الاعتلال الكلوى الأمراض المزمنة التثقيف الدكتورة ايمان زهران العاملين بالقطاع الصحي الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي
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