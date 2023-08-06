الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إليسا تبدأ حفلها بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "حلوة يا بلدى"

حفل إليسا بمدينة
حفل إليسا بمدينة العلمين الجديدة

بدأت النجمة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي الضخم بمهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء فقرة النجم تامر عاشور، حيث أشعلت مسرح العلمين أرينا بمجردظهورها على المسرح.

 

ودخلت النجمة إليسا على أنغام أغنية “حلو يا بلدي”، حيث تحولت شاشات العرض العملاقة بحفل العلمين الجديدة إلى علم مصر ليتفاعل معها الجمهور بشدة وسط تصفيق حار مع كلمات الأغنية لتبدأ بعدها إليسا في تقديم أغنياتها من خلال أغنية “نفسي أقوله”.

 

وقبل قليل تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X»  تويتر سابقا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي  يحييه مع النجمة إليسا.

 

وعبر النجم تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله المقام حاليا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

 

وقال تامر عاشور في تصريحات صحفية، إن أجواء مهرجان العلمين الجديدة قوية للغاية، وشيء محترم للغاية والمهرجان يعمل على جذب عدد كبير من الجمهور وسعيد بالمشاركة في المهرجان الجديد.

 

وأضاف أن أجواء الساحل الشمال بدون المهرجان دائما ما تكون قوية للغاية وبعد إقامة المهرجان فإن الأجواء أصبحت أكثر جمالا وقوة والأجواء هنا مبهرة للغاية، موجها دعوته للجميع للاستمتاع بفعاليات المهرجان وفعالياته المختلفة.

النجمة اللبنانية إليسا إليسا مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة تامر عاشور
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