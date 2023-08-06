تامر عاشور يوجه الشكر لـ"المتحدة" لمبادرتها تجاه "حياة كريمة" (فيديو)

حرص النجم تامر عاشور، على مشاركة جمهوره الأجواء الاحتفالية بحفله المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة في واحد من أضخم حفلات الموسم.

ووجه تامر شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين وعلى مبادرتها الطيبة بتوجيه صافي عوائد مهرجان العلمين الجديدة إلى مبادرة “حياة كريمة”، وهو ما لاقى قبولا كبيرا من قبل الجمهور.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة “حياة كريمة”.

وكانت الشركة المتحدة أعلنت في بداية الموسم الصيفى انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

وأكدت الشركة المتحدة، أن هذا التبرع إيمانا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة “حياة كريمة” في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.