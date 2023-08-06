الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هاجى على نفسى" و"حكايات".. تامر عاشور يشعل حفله بالعلمين الجديدة بأشهر أغنياته

حفل تامر عاشور بمهرجان
حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

أشعل النجم تامر عاشور حفله المقام حاليا بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث يقدم حفله بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

وقدم النجم تامر عاشور عددا من الأغنيات التي شارك الجمهور في غنائها منها “هاجي على نفسي وحكايات وده حكاية وبياعة وتسلم وغيرها من الأغناني”.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

وحرص الجمهور على التواجد في الحفل قبل موعده؛ نظرا للشعبية الكبيرة لتامر عاشور والنجمة اللبنانية إليسا التي تشاركه حفل مهرجان العلمين.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

وتصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X»  تويتر سابقا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي  يحييه مع النجمة إليسا.

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