بنجلاديش: ارتفاع الوفيات جراء حمى الضنك لأرقام قياسية للمرة الأولى منذ 23 عاما

أكدت السلطات في بنجلاديش، تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري، ما يجعل عام 2023 أكثر الأعوام فتكا منذ بداية التسجيلات الرسمية عام 2000.



وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أن 291 شخصا لقوا مصرعهم جراء الإصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري مقارنة بوفاة 281 خلال عام 2022، فيما بلغ عدد الإصابات61 ألفا و500 إصابة حتى الآن فيما سجل في العام الماضي كاملا 62 ألفا و423 إصابة.

وقال وزير الصحة زاهد مالك إن الحكومة أطلقت مبادرات للحد من انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض وتبذل جهودا لقتل يرقات البعوض بعد موجات الأمطار.



وتعاني مستشفيات البلاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين خاصة في العاصمة داكا فيما يتوقع الخبراء تسجيل المزيد من الإصابات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.



يشار إلى أنه لا يوجد لقاح أو دواء لعلاج حمى الضنك التي تشيع في جنوب آسيا إلا أن الاكتشاف المبكر للمرض والحصول على الرعاية الطبية المناسبة قد يسهمان في تقليل الوفيات إلى أقل من 1 % من المصابين.