الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنجلاديش: ارتفاع الوفيات جراء حمى الضنك لأرقام قياسية للمرة الأولى منذ 23 عاما

جثث
جثث

أكدت السلطات في بنجلاديش، تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري، ما يجعل عام 2023 أكثر الأعوام فتكا منذ بداية التسجيلات الرسمية عام 2000.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أن 291 شخصا لقوا مصرعهم جراء الإصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري مقارنة بوفاة 281 خلال عام 2022، فيما بلغ عدد الإصابات61 ألفا و500 إصابة حتى الآن فيما سجل في العام الماضي كاملا 62 ألفا و423 إصابة.

وقال وزير الصحة زاهد مالك إن الحكومة أطلقت مبادرات للحد من انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض وتبذل جهودا لقتل يرقات البعوض بعد موجات الأمطار.


وتعاني مستشفيات البلاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين خاصة في العاصمة داكا فيما يتوقع الخبراء تسجيل المزيد من الإصابات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.


يشار إلى أنه لا يوجد لقاح أو دواء لعلاج حمى الضنك التي تشيع في جنوب آسيا إلا أن الاكتشاف المبكر للمرض والحصول على الرعاية الطبية المناسبة قد يسهمان في تقليل الوفيات إلى أقل من 1 % من المصابين.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

نبيل نعيم لـ "الشاهد": طارق الزمر "انضحك عليه" من الإخوان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

بنجلاديش: ارتفاع الوفيات جراء حمى الضنك لأرقام قياسية للمرة الأولى منذ 23 عاما

فضل شاكر يستعد لطرح ثانى أغانى ألبومه الجديد "بغيب بمزاجى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه