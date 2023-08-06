تامر عاشور يقدم ألحانه لكبار النجوم فى حفله بالعلمين الجديدة

حرص النجم تامر عاشور على تقديم عددًا من الأغنيات لكبار النجوم بحفله المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة والتي لحنها لهم وحققت نجاحًا كبيرًا.

وشارك تامر عاشور جمهوره تلك الأغنيات، خاصة أنها حققت نجاحات كبيرة من النجوم التي قدموها، ومنها أغنية "الله أعلم" للنجم اللبناني فضل شاكر، و"ياريستك فاهمني" للنجمة أنغام، و"قلبك يا حول الله" للنجم بهاء سلطان، وعدد آخر من الأغنيات.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

وتصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة "X" تويتر سابقًا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي يحييه مع النجمة إليسا اليوم.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

وتداول عدد كبير من متابعي النجم تامر عاشور صورًا وفيديوهات من حفله المقام حاليًا، حيث بدأ الحفل على أنغام أغنيته الشهيرة "ده حكاية"، حيث دخل النجم تامر عاشور مسرح العلمين أرينا وسط تصفيق كبير من الجمهور الذي حرص على تحيته بشكل كبير ليشعل تامر الحفل بالغناء.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

ويقدم تامر عاشور خلال حفله اليوم باقة مميزة من أغنياته التي ارتبط بها الجمهور وتسببت في شهرته خلال الفترة الماضية، حيث أنهى استعداداته قبل الحفل بوقت كاف لتقديم حفل مختلف.