الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" علاقة الإخوان بإسرائيل

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إنه تلقى خطاب تهديد من الإخوان؛ لأنه كان يهاجمهم، ومنها "مانشيت"، في جريدة "الدستور" قال فيه "لابد أن يتدخل الجيش للاطاحة بالعصابة الإرهابية التي تحكم البلد".

وأضاف "نعيم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتورمحمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب استهداف الإخوان للجيش؛ لأنه العمود الفقري للدولة ولو تفتت الجيش سنكون مثل السودان، ولو الفوضى حدثت فلا يستطيع أحد لملمتها.

استهداف الجيش لا يصب إلا في مصلحة إسرائيل

وتابع، أن  استهداف الجيش لا يصب إلا في مصلحة إسرائيل فقط، ولو كان حدث فوضى شهر واحد فقط، فإسرائيل ستدخل لتأمين حدودها وبعدها تأمين المرور بالقناة وبعدها كلوا بعض، وهذه الخطة التي كانت تنفذها الإخوان لإسرائيل. 

وأكد أن الجيش عندما يفتت لم تكن ستسمح ببنائه مرة أخرى مثلما حدث في العراق، وإسرائيل تأخذ سيناء وتهجر عرب سيناء، ويتحول الأمر لفوضى ومجاعة.

نبيل نعيم الإخوان استهداف الإخوان للجيش مصلحة إسرائيل تأمين حدودها عراق فوضى ومجاعة
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