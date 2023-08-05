السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على النظام الدراسي داخل المعاهد الفنية الصحية الشرطية

المعاهد الفنية الصحية
المعاهد الفنية الصحية الشرطية

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل النظام الدراسي داخل المعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي الحالي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى".

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يتم التحاق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى ويلتزمون بالقواعد الإنضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.

تكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين- يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية بإعتماد وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.

ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.

مناهج الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى- كما يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إيناث"بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الإختبارات المقررة.

الثانوية العامة علمى علوم الصحية الشرطية الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية العامة علمي التعليم العالي والبحث العلمي المعاهد الفنية الصحية الشرطية حاصلين على شهادة الثانوية العامة دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الحالي
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