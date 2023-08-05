السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع انطلاق تسجيل الرغبات.. التوزيع الجغرافي للكليات 2023

الخريطة
الخريطة

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية حيث انطلقت اليوم تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 جميع الشعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

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التوزيع الجغرافي للكليات 2023

من ناحيته تحدث  المجلس الأعلى للجامعات، من خلال موقعه الإلكتروني عن  قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

وأشار الأعلى للجامعات فى بيانه الذى نشر على موقعه منذ أيام قليلة مضت إلى أنه سوف يتم تطبيق معظم  قواعد القبول كما كانت في السنوات الماضية مع إضافة عدة تعديلات قليلة، وأوضح الأعلى للجامعات أن من ضمن تلك التعديلات خفض نسبة القبول بنظام الانتساب إلى 25% بعد أن كانت العام الماضي 30% ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

الكليات المتاحة في تنسيق علمي علوم 2023

رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023.. موعد تسجيل الرغبات والحد الأدني

وعلى صعيد متصل يتم تجميع الجامعات فى  مجموعات بالنسبة للإدارات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وعلى الطالب أن يلتزم باختيار الكليات الممكنة في محيط مسكنه حيث يتم تقسيم الجامعات إلى ثلاث مجموعات هم مجموعة أ ومجموعة ب ومجموعة ج وعلى التلميذ أن يختار طبقًا للمجموعة الأقرب لمحيط سكنه ثم المجموعة التي تليها.

المجموعة (أ) إجبارية عند كتابة تنسيق الثانوية العامة 2023، وتضم هذه المجموعة الجامعات الأقرب للإدارة التعليمية الخاص بالطالب، وفي بعض الحالات قد تكون أكثر من جامعة إذا ما كانت الإدارة التعليمية واقعة في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

والمجموعة (ب) مجموعة إجبارية في كتابة تنسيق الثانوية العامة 2023 وتأتي عقب استكمال الاختيارات الموجودة في أ، وتضم المجموعة (ب) عدد جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

أما المجموعة (ج) في التوزيع الجغرافي للكليات 2023، فهي باقي الجامعات البعيدة عن الإدارة التعليمية، ويسمح للطالب الاختيار منها بعد استنفاذ جميع كليات القطاع أ والقطاع ب.

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